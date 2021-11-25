الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١
١١:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة المالية السودانية: الموازنة الجديدة تعتمد على الموارد الذاتية

وزارة المالية السودانية: الموازنة الجديدة تعتمد على الموارد الذاتية
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال أحمد الشريف الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، إن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2022 تعتمد على الموارد الذاتية للدولة من رسوم جمركية وضرائب ورسوم مصلحية وغيرها من الإيرادات الذاتية.

العالم - افريقيا

وتوقع الناطق باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في تصريح صحفي، تدفق المنح والقروض قريبا بعد توقيع الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لاستكمال الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ العام الماضي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين .

وأضاف " الآن يجري إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الجديد والمناقشات مع الوحدات والمؤسسات الحكومية حول مقترحاتها للموازنة الجديدة وفقا للاعتماد على الموارد الذاتية، ولكن نتوقع حدوث إنفراج اقتصادي بعد توقيع الاتفاق بين البرهان وحمدوك وتدفق المنح والقروض قريبا، وبالتالي يمكن استيعاب المنح والقروض في الموازنة الجديدة".

روابط ذات صلة

بالفيديو.. مراسل العالم: السودان يستعد لـ"مسيرات الوفاء للشهداء"

لاختبار اتفاق السودان.. 4 مطالب من القوى السياسية لحمدوك

حمدوك: الاتفاق السياسي هدفه حماية السودان

السودانيون لايقبلون بأقل من تشکيل حکومة مدنية

شاهد..هل سينجح حمدوك بتشكيل حكومة تكنوقراط؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

8 قتلى و17 جريحا جراء انفجار بالعاصمة الصومالية

الكويت والإمارات تعلنان موقفهما من اجتماع "أوبك+" المقبل

الجزائر: القبض على المكلف بالاتصال بالمنظمة الإرهابية 'الماك'

ملفات الإضطهاد في البحرين .. حسين علي مطر

اللواء جعفري: اقتدار ايران ارغم اميركا على مغادرة المنطقة

هاشتاغ 'المغرب يخون الامة الاسلامية' يجتاح الجزائر