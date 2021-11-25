وزارة المالية السودانية: الموازنة الجديدة تعتمد على الموارد الذاتية

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وتوقع الناطق باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في تصريح صحفي، تدفق المنح والقروض قريبا بعد توقيع الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لاستكمال الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ العام الماضي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين .

وأضاف " الآن يجري إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الجديد والمناقشات مع الوحدات والمؤسسات الحكومية حول مقترحاتها للموازنة الجديدة وفقا للاعتماد على الموارد الذاتية، ولكن نتوقع حدوث إنفراج اقتصادي بعد توقيع الاتفاق بين البرهان وحمدوك وتدفق المنح والقروض قريبا، وبالتالي يمكن استيعاب المنح والقروض في الموازنة الجديدة".