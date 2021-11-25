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اللواء جعفري: اقتدار ايران ارغم اميركا على مغادرة المنطقة

اللواء جعفري: اقتدار ايران ارغم اميركا على مغادرة المنطقة
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر قائد مقر "بقية الله الاعظم" الثقافي الاجتماعي اللواء محمد علي جعفري، الهدف الاساس من تواجد القوات الاميركية في المنطقة كان الهجوم على الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكدا بان اقتدار البلاد ارغم اميركا على مغادرة المنطقة.

العالم - ايران

يتبع ..

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اللواء جعفري: اقتدار ايران ارغم اميركا على مغادرة المنطقة

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