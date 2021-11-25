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نائب وزير الخارجية الإيراني يلتقي وزير الخارجية الكويتي

نائب وزير الخارجية الإيراني يلتقي وزير الخارجية الكويتي
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

التقى نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية الإيرانية علي باقري بوزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس.

العالم- ايران

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية، ان وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح التقى اليوم الخميس نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة علي باقري وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

واوضحت ان اللقاء تناولت العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين وكذلك بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبدأ نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني زيارة إلى دولة الكويت، بعد أخرى مماثلة أجراها إلى الإمارات.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن "باقري" وصل إلى الكويت، مساء الأربعاء، فيما يجري محادثات مع المسؤولين الكويتيين، اليوم الخميس.

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