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طالبان تدعو اليابان لإعادة فتح سفارتها في كابل

طالبان تدعو اليابان لإعادة فتح سفارتها في كابل
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

دعت حكومة طالبان، السلطات اليابانية إلى إعادة فتح سفارتها في العاصمة الأفغانية كابل.

العالم ـ أسيا والباسفيك

ودعا عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء في حكومة طالبان، السفير الياباني تاكاشي أوكادا إلى إعادة فتح سفارة بلاده في كابل، وذلك خلال لقاء بينهما في العاصمة الأفغانية.

وأغلقت اليابان سفارتها في كابل مؤقتا في 15 أغسطس، وهو اليوم الذي سيطرت فيه جماعة طالبان على البلاد في الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تستعد لسحب قواتها.

وقامت اليابان بإجلاء موظفي سفارتها من أفغانستان ونقل العمليات الدبلوماسية بين البلدين إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية اليابانية إن الحكومة تدرس خيارا لاستئناف مهام السفارة بموظفين محليين فقط ، لكن توقيت الاستئناف "يحتاج إلى التنسيق مع الدول الأخرى".

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