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بيلاروس: لم نستلم أي منحة مالية من قبل الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين

بيلاروس: لم نستلم أي منحة مالية من قبل الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية، أناتولي غلاز، للصحفيين بأنه لم يتم استلام أي دفعة مالية من الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين.

العالم ـ أوروبا

وأضاف غلاز، قائلا "النتيجة النهائية للمفوضية الأوروبية، بصرف النظر عن بيانات النوايا، لا شيء. الخبراء الفنيون لم يتواصلوا مع اللاجئين أثناء زيارتهم إلى مركز اللاجئيين".

وبحسب تصريحات غلاز، فإنه لايوجد أي حواجز أمام اللاجئين الراغبين بالعودة إلى ديارهم، بحسب ما نقلت وكالة "بيلتا" البيلاروسية.

وأضاف المتحدث أنه "تم استلام أكثر من 200 طلب من وسائل الإعلام للعمل على الحدود. كما تم اعتماد أربعة صحفيين أكراد. ولا توجد عقبات أمام عمل الإعلام".

في الآونة الأخيرة، أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين من الشرق الأوسط وأفريقيا على الحدود مع بيلاروسيا، واتهمت مينسك بخلق أزمة هجرة، لكن مينسك رفضت كل هذه الاتهامات.

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