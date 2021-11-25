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استشهاد وإصابة 3 مواطنين يمنيين بنيران العدوان السعودي في صعدة

استشهاد وإصابة 3 مواطنين يمنيين بنيران العدوان السعودي في صعدة
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

استشهد وأصيب 3 مواطنين يمنيين اليوم الخميس، بنيران العدو السعودي بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

العالم-اليمن

وأفاد مصدر محلي في صعدة، أن جيش العدو السعودي أطلق نيران أسلحته الرشاشة باتجاه منازل المواطنين والأسواق الشعبية في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين.

في سياق متصل، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.

وكان استشهد مواطن وأصيب آخر بالإضافة إلى مهاجرين اثنين أمس الأربعاء، بنيران العدو السعودي في منطقتي الرقو والمفتح بمديرية منبه الحدودية في صعدة.

تجدر الإشارة إلى أن العدو السعودي يستهدف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل يومي، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.

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استشهاد وإصابة 3 مواطنين يمنيين بنيران العدوان السعودي في صعدة