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إحباط مخطط 'داعشي' يستهدف بغداد على يد قوات الحشد الشعبي

إحباط مخطط 'داعشي' يستهدف بغداد على يد قوات الحشد الشعبي
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

نجح اللواء 27 في الحشد الشعبي من ضبط 3 مخابئ لوجستية لجماعة "داعش" الوهابية غربي العاصمة بغداد.

العالم - العراق

وافاد موقع (الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية على التليغرام)، ان المخابئ اللوجستية تحوي مقذوفات حربية وصواريخ واعتدة كبيرة تم ضبطها خلال 48 ساعة الماضية غربي بغداد، فيما كانت العناصر الإرهابية تروم باستخدام تلك الأسلحة بتنفيذ هجماتها على أمن العاصمة.

عمليات ضبط المخابئ جاءت خلال عملية أمنيّة استخبارية نفذتها قوة خاصة من اللواء في جزيرة الكرمة حيث نجحت خلالها من ضبط مخبأ كبير لعناصر جماعة "داعش" الارهابية بالقرب من جسر الشيحة يضم كدسا للأعتدة الثقيلة والمتوسطة وقنابر هاون فضلا عن معدات لوجستية تعمل الزمر الإرهابية على ادخارها طوال المدة الماضية تحضيرا لعمليات اجرامية تستهدف العاصمة بغداد حسب المعلومات.

كما عثرت قوة من اللواء 27 امس الأربعاء على مخبأين للعتاد والاسلحة ومواد متعددة أخرى تستخدمها عناصر داعش ضمن قاطع شرق الانبار.

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