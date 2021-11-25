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قلق في جنوب إفريقيا إثر إكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا

قلق في جنوب إفريقيا إثر إكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن علماء، اليوم الخميس، اكتشاف متحور جديد من فيروس (كورونا) مثير للقلق في جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضرراً بالوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

العالم - منوعات

أعلن علماء، اليوم الخميس، اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا مثير للقلق في جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضرراً بالوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

وأظهرت أرقام موقع وورلد ميتر المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم أن العدد الإجمالي للإصابات بـ (كورونا) في جنوب إفريقيا بلغ 2950035، أما العدد الإجمالي لحالات الوفاة فيبلغ 89657.
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) حول العالم إلى أكثر من 259.3 مليون إصابة، بينما الوفيات إلى أكثر من 5.1 مليون وفاة، وفق جامعة (جونز هوبكنز الأمريكية).

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 775.369 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 48.090.94.

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