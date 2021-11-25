منظمة شنغهاي للتعاون نموذج ناجح للتعاون الاقليمي الاستراتيجي

العالم- ايران

جاء ذلك في كلمة أدلى بها مخبر، اليوم (الخميس)، أمام الاجتماع العشرين لمجلس رؤساء وزراء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون والذي عقد عبر الفيديو كونفرانس.

وقال محمد مخبر: أن منظمة شنغهاي للتعاون تعتبر في الوقت الحاضر نموذجا ناجحا للتعاون الاقليمي الاستراتيجي، وفي إطار ترويج الثقافة التعددية الدولية.

وصرح: ان منظمة شنغهاي وبتمتعها بالطاقات والفرص الواسعة للتعاون متعدد الاطراف من شأنها ان تبشر بمستقبل مشرق لشعوب المنطقة من خلال التعاون وتلاقح الافكار.

وتابع ان إيران تمتلك العديد من الطاقات والقدرات وتمنح أولوية خاصة لتسهيل عملية مد خطوط النقل والعبور بهدف تحسين الاتصال بين الصين، والجنوب، وجنوب شرق آسيا مع أفغانستان وآسيا الوسطى والقوقاز وروسيا.

وأكد مخبر ان التخطيط لتسهيل الاستثمار وتوسيع التعاون الاقتصادي المشترك والمتبادل الذي من شأنه أن يؤدي إلى التنمية والأمن المستدامين في المنطقة، لن يتسنى دون الأخذ في الإعتبار القضايا الأمنية والاهتمام بسلام الشعوب.

واستطرد القول، ان "من أجل تحقيق هذا الهدف، يجب معالجة التهديدات والتحديات الأمنية الهامة في المنطقة، بما في ذلك الوضع الحرج في دولة أفغانستان الشقيقة والصديقة، على الفور من قبل جميع الجيران والأعضاء الموقرين في منظمة شنغهاي للتعاون".