الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نائب الرئيس الايراني:

منظمة شنغهاي للتعاون نموذج ناجح للتعاون الاقليمي الاستراتيجي

منظمة شنغهاي للتعاون نموذج ناجح للتعاون الاقليمي الاستراتيجي
الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد النائب الاول للرئيس الايراني، يوم الخميس، ان منظمة شنغهاي للتعاون وبتمتعتها بالطاقات والفرص الواسعة للتعاون متعدد الاطراف من شأنها أن تبشر بمستقبل مشرق لشعوب المنطقة من خلال التعاون وتلاقح الافكار.

العالم- ايران

جاء ذلك في كلمة أدلى بها مخبر، اليوم (الخميس)، أمام الاجتماع العشرين لمجلس رؤساء وزراء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون والذي عقد عبر الفيديو كونفرانس.

وقال محمد مخبر: أن منظمة شنغهاي للتعاون تعتبر في الوقت الحاضر نموذجا ناجحا للتعاون الاقليمي الاستراتيجي، وفي إطار ترويج الثقافة التعددية الدولية.

وصرح: ان منظمة شنغهاي وبتمتعها بالطاقات والفرص الواسعة للتعاون متعدد الاطراف من شأنها ان تبشر بمستقبل مشرق لشعوب المنطقة من خلال التعاون وتلاقح الافكار.

وتابع ان إيران تمتلك العديد من الطاقات والقدرات وتمنح أولوية خاصة لتسهيل عملية مد خطوط النقل والعبور بهدف تحسين الاتصال بين الصين، والجنوب، وجنوب شرق آسيا مع أفغانستان وآسيا الوسطى والقوقاز وروسيا.

وأكد مخبر ان التخطيط لتسهيل الاستثمار وتوسيع التعاون الاقتصادي المشترك والمتبادل الذي من شأنه أن يؤدي إلى التنمية والأمن المستدامين في المنطقة، لن يتسنى دون الأخذ في الإعتبار القضايا الأمنية والاهتمام بسلام الشعوب.

واستطرد القول، ان "من أجل تحقيق هذا الهدف، يجب معالجة التهديدات والتحديات الأمنية الهامة في المنطقة، بما في ذلك الوضع الحرج في دولة أفغانستان الشقيقة والصديقة، على الفور من قبل جميع الجيران والأعضاء الموقرين في منظمة شنغهاي للتعاون".

روابط ذات صلة

النائب الاول لرئيس الجمهورية يشارك في قمة شنغهاي

النائب الأول للرئيس الايراني: نسعى الى حل مشكلة الجفاف في أصفهان بقوة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التسويات في سوريا لصالح 'ايران' أم 'روسيا' أم.. ؟!

رئيس البعثة الصهيونية السرية في البحرين: المنامة طرحت استراتيجية شاملة للسلام الدافئ مع كيان الاحتلال

وزير الصحة : 85% من المواطنين تلقوا جرعة واحدة على الاقل من اللقاح

المغرب تعلَق الرحلات الجوية مع فرنسا

مصر و كيان الاحتلال يوقعان مذكرة تفاهم بشأن تصدير الغاز

سيف الإسلام القذافي يوجه رسالة بخطه لليبيين