مسلحو 'قسد' يدهسون رجلا وطفلا بريف الحسكة

العالم - سوريا

وذكرت الوكالة العربية السورية للانباء (سانا) نقلا عن مصادر وصفتها بـ"المحلية"، أن “رجلاً في العقد الثالث من العمر من أهالي قرية الرحية السودة توفي في حادثة دهس بسيارة عسكرية تابعة لميليشيا (قسد) عند حاجز قرية النعمتلي شرق مدينة القامشلي”.

وفي السياق أفادت مصادر من بلدة الدرباسية في ناحية رأس العين بأن “سيارة عسكرية كان يقودها أحد مسلحي (قسد) بسرعة كبيرة بين شوارع البلدة دهست طفلاً في الرابعة من العمر ما أدى إلى وفاته بينما لاذ المسلح بالفرار”.

وتشهد مناطق انتشار ميليشيا (قسد) انفلاتاً أمنياً يهدد حياة المدنيين حيث تقوم بحملات دهم وتفتيش للمنازل وخطف للشباب لزجهم في معسكرات التجنيد القسري إضافة إلى استيلائها على عدد من آبار النفط في منطقة الجزيرة ومحاصيل الحبوب والقطن.