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بالفيديو.. التظاهرات تجتاح شوارع الخرطوم رفضا للاتفاق مع العسكر

الخميس ٢٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

خرج عشرات الالاف في شوارع الخرطوم المختلفة وعدد من ولايات السودان في تظاهرات سلمية تحت شعار الوفاء للشهداء ، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بابعاد العسكر تماما عن المشهد السياسي السوداني رافضين الاتفاق السياسي الاخير الذي تم بين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، واكد الشارع السوداني استمرار مسيراته السلمية وصولا لحكم مدني شامل.

العالم - مراسلون

وراهنت الحكومة الجديدة علي فشل هذه المسيرات، إذ حاولت استباقها بعدد من القرارات في الافراج عن عدد من المعتقلين والشروع في ترتيب المنظومة العدلية بتعيين رئيس جديد للقضاء حتي يتم تنفيذ الاحكام التي صدرت بحق قتلي التظاهرات منذ بداية الثورة وحتي الان، لكن كل هذه الاجراءات لم تثن الشارع السوداني عن الخروج وتوحيد كلمته في ذهاب العسكر الي ثكناته. تختلف مسيرات الخامس والعشرين من نوفمبر التي أتت بسم الوفاء للشهداء عمًا سبقها ، اذ توحدت شعاراتها هذه المرة عقب الاتفاق السياسي الذي جمع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء عبدالله حمدوك، اذ تأتي الهتافات والشعارات بالرفض التام لاتفاق الشراكة الذي اعطي شرعية للانقلاب العسكري.

ويري كثير من المختصين أن القيادات العسكرية التي تحكم الان بعيدة عن فهم طموحات واهداف الشارع السوداني، الشارع الذي لم يجد مبررًا حتي الان لقتل هذا العدد المهول من المواطنين في تظاهراته السلمية.

ورغم تأكيد رئيس الوزراء السوداني علي العسكر أن لايتعرض احد للمتظاهرين ، الا ان الغاز المسيل للدموع تفرق علي كل مسيرات الخرطوم ومدن السودان المختلفة والتي لم تسلم من الرصاص الحي خاصة مدينة الأبيض غربي السودان.

المزيد بالفيديو المرفق..

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