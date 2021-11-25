وزير الصحة : 85% من المواطنين تلقوا جرعة واحدة على الاقل من اللقاح

العالم- ایران

وفي اجتماع استضافته جامعة العلوم الطبية بمحافظة البرز (غرب طهران) بشأن الموقف الاخير لعملية التطعيم في ايران، قال بهرام عين اللهي: تلقى 85 بالمائة من الشعب الايراني حتى الآن الجرعة الاولى من لقاح كورونا، وقرابة 70 بالمائة من الشعب تلقوا الجرعتين.

وأضاف الوزير: ان هذه الاحصائية احصائية مبهرة في العالم، لأننا تمكنا خلال فترة وجيزة من تطعيم نسبة كبيرة من المواطنين ضد كورونا.

وفي جانب آخر من حديثه، اكد الوزير على ضرورة رفع المشكلات الصحية والطبية في محافظة البرز، ولفت الى ان جامعة العلوم الطبية في المحافظة لها الصلاحية للتنسيق مع المحافظ من اجل العمل على رفع هذه المشكلات.