تركيا والسعودية تبحثان العلاقات التجارية

العالم - ترکيا

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية بأن أقطاي والقصبي بحثا، اليوم الخميس خلال لقائهما في مركز مؤتمرات إسطنبول، العلاقات الثنائية بين تركيا والمملكة.

وقال أقطاي في كلمة خلال افتتاح النسخة الثامنة من معرض المنتجات الحلال، و"القمة العالمية السابعة للحلال"، للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول، إن "السبب المهم للمنتجات الحلال هو وضع المنتجات بما يناسب المسلمين، وباتت هذه المنتجات مطلوبة عالميا من دول غير مسلمة وأصبحت تنتجها دول كالبرازيل وفرنسا ونيوزلندا".

وأضاف: "سوق الحلال كان يبلغ 4 تريليونات دولار عام 2017، اليوم وصل أكثر من 7 تريليونات دولار، وهو ما يزيد أهمية المعرض ودوره في عقد الشراكات التجارية بالدورة الحالية، ونأمل أن نحقق هدفنا بذلك".

هذا ووصل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، أمس الأربعاء، إلى أنقرة، وكان في استقباله الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان.