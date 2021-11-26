أوقاف سوريا: تركيا تنشر صور تسيء لمقام النبوة شمال سوريا

العالم - سوريا

وقال المجلس في بيان اليوم: “تداولت بعض المواقع صوراً من كتاب مدرسي أصدرته وزارة التعليم التركية للصف الأول الابتدائي وهو كتاب في السيرة النبوية يحوي رسوماً وصوراً مسيئة لمقام النبوة يتم توزيعه على المدارس في مناطق سيطرة الإرهابيين وعملاء النظام التركي في شمال سوريا”.

وشدد المجلس على أن مثل هذه الأفعال تفضح الوجه الحقيقي للمجرمين وأذنابهم الذين يتسترون بلباس الدين وأن مثل هذه الخطوة تأتي ضمن سياق استهانة هؤلاء ومن ورائهم القوات التركية بكل الحرمات والمقدسات بدءاً من سفك الدماء إلى السيطرة على الأراضي وصولاً إلى الإساءة لمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

وأكد المجلس على رفعة وسمو مقام الأنبياء جميعاً وأنهم أعظم وأجلّ من أن تنالهم أو تطاول قممهم أمثال هذه التصرفات التي لا تمت للدين ولا للأخلاق ولا للإنسانية بصلة مشدداً على ان محاولات النظام التركي وأذنابه في تخريب عقول الأجيال وتشويه مقدساتهم لن تفلح كما لم تفلح سابقاً في تزوير التاريخ وقلب الحقائق وأن سيطرتهم على الأراضي السورية ومحاولاتهم لطمس الهوية زائلة لا محالة.