الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١
٠٨:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تدريبات عسكرية ' إسرائيلية 'مغربية بمشاركة أمريكية

تدريبات عسكرية ' إسرائيلية 'مغربية بمشاركة أمريكية
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر إسرائيلي، أن تدريبات مشتركة في المغرب ستجرى قريبا، في أعقاب زيارة وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس إلى الرباط.

العالم- الاحتلال

وقال المصدر الذي لم يكشف عن اسمه لموقع "واللا" العبري: "تم بالفعل تحديد موعد للتدريب المشترك بين الجيشين الإسرائيلي والمغربي، بمشاركة الجيش الأمريكي أيضًا".

وأضاف: "تم إجراء اتصالات أولية بين كبار ضباط الجيش الإسرائيلي ونظرائهم في قيادة الجيش المغربي"، لكن لم يحدد المصدر الأمني، موعد بدء التدريبات المشتركة.

ووصل غانتس إلى العاصمة المغربية، الثلاثاء، في أول زيارة رسمية، واختتمها الخميس، بعدما وقع خلالها اتفاقيتين، الأولى في مجال "الدفاع"، والثانية حول شراء المغرب مسيّرات وأسلحة إسرائيلية.

وتأتي زيارة غانتس بعد عام على تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي و4 دول عربية من بينها المغرب، برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في ما عرف باتفاقيات "أبراهام".

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي والمملكة المغربية نهاية العام الماضي عن استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد توقفها عام 2002، ومنذ ذلك الحين تم افتتاح سفارة للاحتلال بالمغرب خلال زيارة قام بها وزير الخارجية يائير لابيد إلى الرباط في آب/ أغسطس الماضي.

روابط ذات صلة

الجزائر: زيارة غانتس للمغرب استهداف لنا

وزير الحرب الإسرائيلي يغادر المغرب بعد توقيع اتفاق تعاون أمني

مخطط اسرائيلي لاستهداف الجزائر عبر المغرب

اطماع 'اسرائيل' في القارة الافريقية تنطلق من بوابة المغرب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

200 مؤسسة تشارك في معرض "كيش إينوكس 2021 "

شاهد.. آخر تطورات الحرب في اثيوبيا بعد اشتداد المعارك قرب العاصمة

الملحق العسكري الإيراني يلتيق رئيس الاركان القطري

بحكم المحكمة.. اثنان من المترشحين المستبعدين من السباق الرئاسي الليبي يعودان إلى ماراثون الانتخابات

الأمن القرغيزي يحبط محاولة انقلاب سلطوي قبيل الانتخابات البرلمانية

تدريبات عسكرية ' إسرائيلية 'مغربية بمشاركة أمريكية