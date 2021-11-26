تدريبات عسكرية ' إسرائيلية 'مغربية بمشاركة أمريكية

العالم- الاحتلال

وقال المصدر الذي لم يكشف عن اسمه لموقع "واللا" العبري: "تم بالفعل تحديد موعد للتدريب المشترك بين الجيشين الإسرائيلي والمغربي، بمشاركة الجيش الأمريكي أيضًا".

وأضاف: "تم إجراء اتصالات أولية بين كبار ضباط الجيش الإسرائيلي ونظرائهم في قيادة الجيش المغربي"، لكن لم يحدد المصدر الأمني، موعد بدء التدريبات المشتركة.

ووصل غانتس إلى العاصمة المغربية، الثلاثاء، في أول زيارة رسمية، واختتمها الخميس، بعدما وقع خلالها اتفاقيتين، الأولى في مجال "الدفاع"، والثانية حول شراء المغرب مسيّرات وأسلحة إسرائيلية.

وتأتي زيارة غانتس بعد عام على تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي و4 دول عربية من بينها المغرب، برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في ما عرف باتفاقيات "أبراهام".

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي والمملكة المغربية نهاية العام الماضي عن استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد توقفها عام 2002، ومنذ ذلك الحين تم افتتاح سفارة للاحتلال بالمغرب خلال زيارة قام بها وزير الخارجية يائير لابيد إلى الرباط في آب/ أغسطس الماضي.