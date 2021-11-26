الأمن القرغيزي يحبط محاولة انقلاب سلطوي قبيل الانتخابات البرلمانية

العالم - أسيا و الباسفيك

وأكدت اللجنة الحكومية للأمن القومي في جمهورية قرغيزستان اليوم الجمعة أنها أحبطت أنشطة "مجموعة إجرامية كانت تخطط للاستيلاء على الحكم بالقوة".

وأوضحت اللجنة أن أجهزة الأمن حصلت على معلومات عن "مجموعة أشخاص كانوا يخططون لتدبير سلسلة استفزازات بهدف زعزعة الوضع في البلاد عقب الانتخابات بغية الاستيلاء على الحكم لاحقا".

وشددت اللجنة على وجود "أدلة دامغة على الأنشطة الإجرامية التي مارستها هذه المجموعة تحت قيادة بعض القوى السياسية ذات المواقف التخريبية، بما فيها نواب في البرلمان ومسؤولون رفيعو المستوى سابقون".

وأوضحت اللجنة أن هؤلاء الأشخاص اختاروا نحو ألف شاب عدواني بهدف تنظيم مظاهرات شعبية في العاصمة بيشكك في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات بغية الاستيلاء على الحكم.

وتابعت الهيئة أن لقاءات عقدت بشكل منتظم مع هؤلاء الشباب بهدف تحريضهم إيديولوجيا ضد مؤسسات الدولة ومناقشة خطط تدبير اضطرابات جماعية.

وأكدت اللجنة رفع دعوى جنائية بتهمة "التحضير للاستيلاء على الحكم بالقوة".