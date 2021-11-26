شاهد: تهديدات ماكينزي ضد ايران، بلطجة لاتخدم المفاوضات

العالم - خاص بالعالم

وأشار محمدي الی هروب الولايات المتحدة من افغانستان وفشلها في سوريا والعراق وحتی اليمن التي شارکتها في الهجوم بريطانيا و"اسرائيل" ورغم ذلک لم تحصد سوی الفشل.

وأوضح ان واشنطن أصبحت خالية اليد قبل موعد المحادثات النووية في فيينا ولهذا هي تحاول ان تجد لها مکسباً قبل المحادثات باستخدام البلطجة الکلامية والتهديد العسکري.

وأکد الخبير الاستراتيجي ان ايران لاتهاب التهديد والولايات المتحدة ليس لها حلاً سوی الرضوخ للمطالب الايرانية المنصوصة في الاتفاق النووي.

وشدد علی ان ايران قادرة علی محو القواعد الاميرکية وعشرات الالاف من الجنود الاميرکان في المنطقة من الارض، بمجرد اطلاق طلقة واحدة نحو ايران، لکن هذا ليس حلاً ومن مصلحة الولايات المتحدة العودة الی المفاوضات.