المسار الحكومي والعراقيل في لبنان

جلسات الحكومة تنتظر على قارعة حل الملفات التي اثقلت كاهل البلد وكادت تغرقه في اتون حرب اهلية، ملف انفجار مرفأ بيروت التي تتكشف فصوله يوماً بعد آخر لم يحسم الجدل حول الريبة التي رافقت اداء البيطار.

جولة السفيرة الامريكية على الساسة اللبنانيين والحركة الدبلوماسية لواشنطن تطرح الكثير من علامات الاستفهام.

فما الذي يحكم المشهد السياسي؟

وما العراقيل التي تحول دون انتظام عمل الحكومة؟

ثم ما الذي تحمله الاجندة الامريكية بعد فشل مخططاتها الواحدة تلو الاخر؟

هل تترجم بعثات التفاؤل في الايام المقبلة ويشهد البلد انفراجات في اعادة الحياة الى جلسات مجلس الوزراء؟

يناقش برنامج "استوديو بيروت" هذا الموضوع مع ضيف الحلقة: المحامي والكاتب السياسي محمد خشاب