شاهد.. رسالة إيرانية من مرقد الشهيد فخري زاده

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وأعلن المشاركون أن طريق الشهداء النوويين في إيران سيستمر بهمة العلماء الشباب وأن النشاطات النووية السلمية في البلاد لا يمكن الاستغناء عنها وأن ما عجز الأميركيون عن أخذه بالتهديد والوعيد والحظر والاستهداف لا يمكن ان يحصلوا عليه بالمباحثات.

وأكد محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية:"مباحثات فيينا ليست مباحثات نووية وإنما هي مباحثات لعودة أميركا إلى الاتفاق النووي وتنفيذ التزامات الخمسة زائد واحد التي لم يلتزموا بها بعد انسحاب أميركا، نتائج المباحثات يجب ان تكون عملانية وقابلة للتحقق والتنفيذ".

الإيرانيون أكدوا تمسكهم بمتابعة طريق تطوير الانشطة النووية السلمية، انطلاقا من الطاقة والصناعة وصولا إلى الزراعة والطب، وأن استهداف العلماء النوويين لا يمكن ان يثنيهم عن متابعة طريق هذا الطريق.

وقال محمد حسيني مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية:"مع مرور عام على شهادة المجاهد والعالم الكبير الشهيد محسن فخري زاده يجتمع اليوم الناس ليعلنوا وفائهم للشهيد وطريقه الذي استشهد فيه .. الرسالة اليوم ان إيران سوف تبقى قوية وأن العلماء الإيرانيين سوف يتابعون هذا الطريق ".

وأشار السيد ضياء الدين آقاجان‌ بور ممثل الولي الفقيه في وزارة الدفاع الإيرانية:"طريق الوقوف في وجه نظام الهيمنة العالمي يبدأ بتقوية الذات وذلك من خلال متابعة طريق الشهيد فخري زاده وأمثاله.. ورسالة الشعب الإيراني لنظام الهيمنة والأعداء هي ان الطريق الذي بدأه فخري زاده لن يتوقف على الإطلاق".

أيام قليلة تفصلنا عن مباحثات فيينا حيث يجلس المفاوضون الغربيون أمام مفاوضي إيران الذين يحملون في جعبتهم إضافة إلى حقوق الشعب الإيراني مهمة الوفاء لدماء الشهداء وتطلعات أنباء الثورة.

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