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الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة ومواجهات في الخليل

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين بالضفة ومواجهات في الخليل
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال -اليوم الجمعة- ثمانية مواطنين، وداهمت عدة منازل في بيت لحم وطولكرم والقدس المحتلة، وعرقلت حركة المواطنين في جنين.

العالم _ فلسطين

وأفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم منير عرفة، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واقتحمت منزل المواطن عبد الله الهريمي في شارع الصف بالمدينة، كما اقتحمت منزلي المواطنين عيسى فوزي زعول، وحسن علي عبد الله حمامرة، من قرية حوسان غربا.

وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال موظف الأوقاف في المسجد الأقصى خميس شحادة واقتادته الى التحقيق، واعتقلت الطفل محمد علي الغول (17عامًا) من حي رأس العامود ببلدة سلوان والشبان نصري غنايم وأحمد صلاح ومالك محيسن من مخيم شعفاط.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الجمعة، أسيرين محررين من بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المحررين حاتم حافظ فقها ونجله قسام، بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

وتعد عائلة المواطن حاتم فقهاء المريض بالسكري والضغط نموذجاً للمعاناة تحت سيف الاعتقال من الاحتلال والسلطة فابنته آلاء أسيرة محررة اعتقلت عدة أشهر في سجون الاحتلال.

واكتوت العائلة بنار الاعتقال السياسي حيث اعتقل الأب حاتم لدى أجهزة السلطة عدة مرات.

ويعاني فقهاء من عدة أمراض وتضطر عائلته كثيراً لنقله للمستشفى بسبب المشاكل الصحية التي يمر بها.

كما تعرض ابنه محمد للاعتقال عدة مرات سياسياً لدى السلطة ومرة لدى الاحتلال لمدة ثمانية شهور.

مواجهات بالخليل
من جانب آخر، اندلعت فجرًا، موجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم العروب شمال مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن الشباب الثائر في مخيم العروب تصدى لاقتحام قوات الاحتلال بالحجارة.

والليلة الماضية، أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حركة تنقل المواطنين، جنوب غرب جنين.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مفترق بلدة عرابة، وشرعت في توقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة مرورهم، كما كثفت من تمركزها العسكري في محيط بلدة يعبد.

ومساء الخميس، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مضخة للباطون في بلدة جيوس شرق قلقيلية.

وأفاد المواطن صامد سليم (38 عاما) أن قوات الاحتلال اقتحمت أرضه الزراعية في بلدة جيوس، خلال عمله باستصلاحها بغرض إقامة نادٍ للفروسية، واستولت على مضخة باطون للمواطن رياض وهدان من مدينة قلقيلية أثناء عملها في الأرض.

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