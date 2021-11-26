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الخارجية العراقية تكشف عدد العالقين على الحدود البيلاروسية

الخارجية العراقية تكشف عدد العالقين على الحدود البيلاروسية
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة،عن عدد المهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح صحفي : إن"وزارة الخارجيّة تتابع تطورات ملف المهاجرين العراقيين منذ منتصف حزيران 2021، وقد أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالات موسّعة مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي وإستقبل عدداً منهم في بغداد،مبيناً "ضرورة تحقيق استجابة وطنيّة لتوفير الأمن والسلامة للمهاجرين العراقيين وقطع الطريق أمام شبكات تهريب وإتجار البشر،التي كانت ضالعة في هذه المخاطر".

وأضاف أن"الوزارة أوعزت لسفارتي جمهوريّة العراق في موسكو ووارشو بإيفاد الفِرَق الدبلوماسيّة إلى أماكن تواجد المهاجرين وتقديم الدعم اللازم لهم والتنسيق مع السلطات في بيلاروسيا،ليتوانيا،لاتفيا وبولندا".

وتابع أن"الوزارة حرصت مؤخراً مع تصاعد الهجرة على التنسيق العاجل مع الجهات الوطنية وأخذ زمام المبادرة،ونجحت حتى الآن من إعادة المهاجرين ضمن رحلات إجلاء استثنائية وعبر جهود نسقتها الوزارة مع الخطوط الجوية العراقية،وكانت ضمن الرحلات الأولى (431) والثانية(176) والثالثة(435) والرابعة ستكون مساء اليوم (431) والخامسة ستكون يوم غد وتُقل(430)،ليكون مجموع العائدين طوعيّاً(1894)".

وأوضح أن"وزارة الخارجية مستمرة في جهودها التي وعدت بها لإتمام مسار العودة الطوعيّة،حرصاً منها على توفير أعلى استجابة ممكنة،لأمن وسلامة المهاجرين".

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