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أوروبا تسجل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد

أوروبا تسجل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت سلطات بلجيكا أنها سجلت ما يعد أول حالة إصابة في أوروبا بالمتحور الجديد لفيروس كورونا الذي رصد لأول مرة في إفريقيا الجنوبية.

العالم ـ أوروبا

وأكد وزير الصحة البلجيكي، فرانك فاندنبروك، اليوم الجمعة تشخيص السلالة B1.1.529 لدى مسافر لم يخضع للتطعيم وصل إلى البلاد من الخارج، وتم تشخيص إصابته بكورونا في 22 نوفمبر الجاري.

وشدد الوزير على ضرورة توخي الحيطة والحذر، داعيا المواطنين في الوقت نفسه إلى عدم الخوف.

يأتي ذلك على خلفية فرض الحكومة البلجيكية اليوم حظرا على دخول المسافرين من دول جنوب القارة الإفريقية حيث يتفشى المتحور الجديد الذي يعد أكثر خطورة من سابقيه.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنها "تتابع عن كثب" المتحور الجديد وستعقد اجتماعا طارئا اليوم لتحديد خطورته.

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