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البحرين تعلق دخول المسافرين من 6 دول جديدة

البحرين تعلق دخول المسافرين من 6 دول جديدة
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة شؤون الطيران المدني في البحرين عن إعادة تفعيل نظام قائمة الدول الحمراء، بإدراج 6 دول على القائمة بناء على توصية الفريق الوطني الطبي، للتصدي لفيروس كورونا.

العالم-البحرين

وبحسب وكالة أنباء البحرين، اليوم الجمعة، فالدول هي: جنوب إفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، ليسوتو، إسواتيني.

ونوهت هيئة شؤون الطيران المدني بأنه سيتم تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بمن فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون البحرين بشكل مؤقت.

ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في المملكة، وذلك وفقا للإجراءات المقررة لهذه الحالات.

كما سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات الأخرى التي جرى الإعلان عنها مسبقا للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.

وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على إجراءات الدخول للبحرين من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة.

يذكر أن تحديث القائمة الحمراء بإضافة الدول أو رفعها من القائمة يتم بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، وتجري مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري.

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