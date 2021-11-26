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جنوب إفريقيا تعلق حول متحور كورونا الجديد

جنوب إفريقيا تعلق حول متحور كورونا الجديد
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الصحة في جنوب إفريقيا جو باهلا إن الدراسات الأولية تشير إلى أن متحور كورونا المكتشف في بلاده قد يكون أكثر قابلية للانتقال، لكن قرار دول فرض قيود على السفر "غير مبرر".

العالم - أفريقيا

وأوضح باهلا في حديثه مع الصحفيين أن "جنوب إفريقيا تتصرف بشفافية وأن حظر السفر يتعارض مع قواعد ومعايير منظمة الصحة العالمية".

واستنكر الوزير فرض بريطانيا قيودا على السفر لجنوب إفريقيا، قائلا إن المملكة المتحدة لم تستشر بلاده قبل اتخاذ هذا القرار "أحادي الجانب".

ولم يعرف الكثير بعد عن السلالة الجديدة من كوفيد-19 التي تم رصدها في جنوب أفريقيا وبتسوانا وهونغ كونغ وبلجيكا، لكن العلماء يعتقدون أن فيها تجمعا غير معتاد من التحورات قد تجعلها قادرة على تجنب رد الفعل المناعي وأكثر قابلية للعدوى.

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جنوب إفريقيا تعلق حول متحور كورونا الجديد