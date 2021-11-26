ممثل إيران: لا توجد قضية تتعلق بالضمانات حول الأنشطة النووية الإيرانية الحالية

العالم-إيران

وقال "محمد رضا غائبي" رئيس البعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الجمعة) في اجتماع حول الضمانات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على هامش اجتماع مجلس محافظي الوكالة "إن الجمهورية الإسلامية الايرانية ملتزمة بتعهداتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة (CSA) وقد بذلت قصارى جهدها لمعالجة المخاوف الفنية للوكالة ."

وأضاف: "الحقيقة أنه لا توجد مسألة حماية تتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية الحالية ، وهو الأمر الذي تم تأكيده دائمًا في تقارير مختلفة كما واصلت إيران طواعية تفاعلاتها العملية والبناءة المختلفة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعملت بشكل وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة القضايا المتعلقة بعدد من القضايا الثانوية.

* لم تستجب الوكالة بشكل مناسب للنهج الإيجابي والبناء الذي أبدته إيران

وقال الدبلوماسي الإيراني "لسوء الحظ ، فإن النهج الإيجابي والبناء الذي أظهرته إيران لم يتم الرد عليه بشكل مناسب من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، مما قد يشكل عقبة أمام التفاعلات المستقبلية بين الجانبين".

وأشار غائبي إلى أن تعاطي الجمهورية الإسلامية الايرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الالتزامات المندرجه في اتفاقية الضمانات الشاملة (CSA) لم يتضاءل أبدًا وتؤكد إيران من جديد عزمها على مواصلة التعاطي البناء والتعاون مع الوكالة بما يتماشى تمامًا مع التزاماتها بموجب اتفاقية الأمن والتعاون.

وقال "للقيام بذلك ، من مصلحة الطرفين احترام المبادئ الثلاثة المعترف بها للاستقلال والحيادية والمهنية ، وتجنب الخوض في أي نزاع سياسي".

وقال غائبي "في هذه المرحلة ، علينا جميعا ، بما في ذلك الوكالة الدولية والدول الأعضاء ، النظر في المحتوى الحالي للبيانات ، والمصالح طويلة الأجل للوكالة ، بما في ذلك تجنب أي تدخل سياسي".

وقال أيضا: "خلال زيارة المدير العام الأخيرة لطهران ، عقدت اجتماعات سياسية رفيعة المستوى ومحادثات فنية بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأضاف المندوب الإيراني: "في هذه الاجتماعات ، ذكّر الطرفان وشددا على روح التعاون واستمراره وضرورة معالجة جميع القضايا المتعلقة بالضمانات في جو بناء لتحقيق النتيجة التي يتفق عليها الطرفان من خلال اجتماعات الخبراء الفنيين الذين سيتم تحديد التاريخ لاحقًا ".

وأضاف: "كما صرح وزير خارجيتنا مؤخرًا ، فإن الجانبين عازمان على مواصلة التعاون والتوصل إلى اتفاق ، وتسييس القضايا الفنية هو في الحقيقة غير مثمر".