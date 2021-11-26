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الرئيس الجزائري ينتقد التطبيع المغربي مع العدو ويؤكد على ضرورة مشاركة سوريا في القمة العربية القادمة

الرئيس الجزائري ينتقد التطبيع المغربي مع العدو ويؤكد على ضرورة مشاركة سوريا في القمة العربية القادمة
الجمعة ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الجمعة، إنه من المفترض أن تشارك سوريا في القمة العربية القادمة في الجزائر، مضيفا أن بلاده تسعى لأن تكون القمة "جامعة للصف العربي".

العالم-الجزائر

واضاف تبون انه يأسف لاتفاق المغرب مع كيان الاحتلال، مؤكدا أن "تهديد الجزائر من المغرب خزي وعار ولم يحدث منذ 1948".

وجاء تصريح تبون خلال حديثه مع ممثلي وسائل إعلام محلية مساء الجمعة، حيث أشار إلى تصريحات نقلتها وسائل إعلام مغربية عن وزير خارجية العدو الإسرائيلي، يائير لابيد، قال فيها "نحن نتشارك مع المملكة القلق بشأن دور دولة الجزائر في المنطقة، التي باتت أكثر قربا من إيران وهي تقوم حاليا بشن حملة ضد قبول إسرائيل في الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب".

وطبع المغرب الى جانب بعض الدول العربية مثل البحرين والسودان والامارات علاقاته مع كيان الاحتلال الاسرائيلي مما أثار موجة من الاستنكار والتنديد بالخطوة بين الشعوب الاسلامية والعربية وكذلك بين الدول المستقلة و الحرة في العالم العربي والاسلامي حيث اعتبرته طعنا في ظهر القضية الفلسطينية.

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