السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١
١٢:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

اطلاق أول رحلة مباشرة بين دمشق وابوظبي

اطلاق أول رحلة مباشرة بين دمشق وابوظبي
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت شركة "أجنحة الشام" السورية للطيران إقلاع أول رحلة مباشرة بين دمشق وأبو ظبي، بعد استئناف رحلاتها إلى إمارتي الشارقة ودبي التي كانت توقفت إثر جائحة كورونا.

العالم-سوريا

ونقلت وكالة "سانا" عن المدير التجاري في الشركة حمدي خلف أن تشغيل محطة أبو ظبي هي خطوة أولى، ستتبعها خطوات أخرى للتعاون في مجال الرحلات الجوية مع البلدان الأخرى.

وأضاف أنه ستكون هناك رحلة جوية قريبة إلى باكستان ورحلة إضافية بين حلب والشارقة لتصبح رحلتين أسبوعيا.

وقال مدير التطوير والعلاقات العامة في الشركة، أسامة ساطع، إن الخطوة تأتي في إطار توسع الشركة في شبكة محطاتها الخارجية والوصول إلى العاصمة أبو ظبي تلبية لاحتياجات مسافريها ولتنشيط حركة النقل الجوي والتجاري بشكل عام بين البلدين.

وأشار إلى أهمية فتح خط مباشر بين دمشق وأبو ظبي لجهة تطوير وتعزيز التبادل التجاري والثقافي والسياحي.

وكانت الشركة أعلنت في يونيو الماضي، عودة رحلاتها المباشرة من دمشق إلى الإمارات العربية المتحدة بعد توقفها جراء جائحة كورونا، وتسيّر حاليا رحلات إلى إمارة الشارقة من مطار دمشق الدولي ومطار حلب.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. انتخاب اماراتي متهم بجرائم تعذيب رئيسا للانتربول!

ملك الأردن يلتقي ولي عهد أبو ظبي في الامارات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اطلاق أول رحلة مباشرة بين دمشق وابوظبي

مستشار الكاظمي: سنكشف بعض الحقائق والأفلام عن محاولة اغتيال رئيس الحكومة

الرئيس الجزائري ينتقد التطبيع المغربي مع العدو ويؤكد على ضرورة مشاركة سوريا في القمة العربية القادمة

ممثل إيران: لا توجد قضية تتعلق بالضمانات حول الأنشطة النووية الإيرانية الحالية

السيد نصر الله: ما دام لبنان بدائرة التهديد الاسرائيلي فنحن في قلب معركة الاستقلال والسيادة

في تونس.. 'النهضة' تدعو لانتخابات مبكرة وتحذر من انهيار البلاد