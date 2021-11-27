المقاومة الفلسطينية تشيد بموقف اللاعب الجزائري الرافض للتطبيع

العالم - فلسطين

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية باللاعب الجزائري الذي امتنع عن منازلة اللاعب الإسرائيلي في أولمبياد طوكيو الفائتة، وعوقب بحرمانه من المنافسة 10 أعوام.



وثمن رئيس الحركة في بيان صدر عن مكتبه، الموقف الأصيل الذي اتخذه اللاعب فتحي، وعبّر عن موقف الشعب الجزائري الأصيل، معتبرًا أن هذه خطوة محل فخر واعتزاز للشعب الفلسطيني وأحرار الأمة.



وأضاف هنية "في ظل رياح التطبيع، يأتي هذا الموقف الرجولي والبطولي من اللاعب الجزائري نورين، ليعبّر عن الأصالة والانتماء للأمة، ويعبر عن الجزائر الحبيبة التي تقف دومًا مع الشعب الفلسطيني".



وقال "إن أبناء فلسطين وأبناء الأسرة الرياضية وأحرار العالم فخورون بهذا الموقف".



من جانبه عبّر اللاعب نورين وفق البيان، عن تقديره لهذا الاتصال، وقال "هذا الموقف واجب منا تجاه فلسطين التي تعتبر قضيتنا، فنحن مع فلسطين والقدس، وهذا ما تربينا عليه، وجزء من عقيدتنا وتراث آبائنا وأجدادنا".

