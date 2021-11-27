شبوة.. وقفة احتجاجية في مديرية بيحان تنديدا بتصعيد العدوان

العالم - اليمن

ونددت الوقفات بسياسة أمريكا تجاه الشعب اليمني والتصعيد العسكري والاقتصادي لتحالف العدوان في مختلف المناطق، بحسب موقع المسيرة.

واستنكرت الوقفات جريمة مرتزقة العدوان بحق أسرى الجيش واللجان الشعبية في الساحل الغربي.

وعبر المشاركون عن إدانتهم واستنكارهم لما قامت به السلطات الإسترالية من خطوات إجرامية خبيثة ممثلة بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية.

وأكدوا، استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

ودعت بيانات صادرة عن الوقفات، المغرر بهم في صف العدوان، إلى الاستفادة من قرار العفو العام والعودة إلى الصف الوطني.

وحملت، أمريكا كامل المسؤولية عن هذا العدوان الغاشم، داعية أبناء المحافظة الشرفاء وأبناء الوطن إلى النفير العام ورفد الجبهات بالرجال و المال والسلاح لمواجهة التصعيد الأمريكي السعودي "الإسرائيلي" الإماراتي.