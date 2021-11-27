شيخ قبلي بارز : قبائل مأرب لا ناقة لهم ولا جمل في القتال بصفوف التحالف

العالم - اليمن

وأكد الشيخ طعيمان، أن التحالف اتخذ النازحين في محيط مدينة مأرب دروعا بشرية، وتحويل مخيماتهم لثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة، وسط صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية، متهما ألتحالف بالتخطيط لارتكاب جريمة جماعية بحق النازحين لإعاقة تقدم الجيش واللجان الشعبية نحو تحرير مدينة مأرب وما تبقى من وادي عبيدة.

وأفاد طعيمان أن التحالف وقيادات الإصلاح سخروا ثروات الشعب اليمني من الغاز والنفط لمصالحهم الشخصية، وحرموا أبناء مأرب من إيراداته في جوانب التنمية المحلية.

وأوضح أن قيادة السلطة المحلية لمحافظة مارب اتجهت إلى تطبيع الأوضاع الأمنية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المديريات المحررة من التعليم والمياه والصحة من خلال دعم المستشفيات ورفدها بالكوادر الصحية، بالإضافة إلى صيانة خطوط الكهرباء وتأهيل الطرقات وتعبيدها، بحسب “26سبتمبرنت”.

وبين أن التحالف ومرتزقته من عناصر الإصلاح والقاعدة أصبحوا محشورين في مديرتي وادي عبيدة والمدينة، مطالبا أبناء عبيدة الانضمام لأحرار مأرب من الجيش واللجان الشعبية للحد من اطماع التحالف والانتهاكات والجرائم بحق مأرب وابنائها.

وحذر الشيح طعيمان قبائل عبيدة عدم الانجرار خلف أكاذيب قيادات العملاء ومرتزقة التحالف بالدفع بأبنائها إلى الهلاك ومحارق المواجهات التي ليس لهم فيها ناقة ولا جمل، داعيا اياهم إلى طي صفحة تحالف الاحتلال دون رجعة.

وأشار إلى أن 7 سنوات قيادات حزب الإصلاح تنهب عائدات ثروات مأرب النفطية والغازية واستئثارها لأنفسهم واستثمار مليارات الدولارات في الدول الأجنبية، كانت كفيلة بإنعاش الاقتصاد الوطني والانتقال باليمن إلى مصاف الدول المتقدمة.

وجدد مطالبته لمن يقاتل بصفوف تحالف العدوان من أبناء مارب العودة إلى جادة الصواب، والولوج في مرحلة جديدة من الاستقلال للقرار السياسي والاتجاه نحو البناء الحقيقي لليمن بعيدا عن التبعية والتدخلات الأجنبية.

وشدد الشيخ طعيمان على ضرورة أن يستعيد أبناء مأرب مجدهم الحضاري المشرف، وأن يكونوا في مقدمة الأحرار وشرفاء اليمن لاستعادة كرامة البلاد والعباد في صفحات التاريخ الذي سيحاسب ويحاكم العملاء والخونة أمام الأجيال.