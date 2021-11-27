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قائد البحرية للجيش: نستخدم احدث التقنيات في صنع الغواصات والمدمرات

قائد البحرية للجيش: نستخدم احدث التقنيات في صنع الغواصات والمدمرات
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

اکد قائد القوة البحرية للجيش الأدميرال شهرام ايراني اليوم السبت إن لدينا اليوم القدرة على استخدام احدث التقنيات في مجال صنع الغواصات والمدمرات الثقيلة والخفيفة بفئاتها المختلفة، قائلا: ان فرض الحظر من عدمه على المجال العسكري الايراني لا قيمة له بالنسبة لنا.

العالم - ايران

واضاف قائد القوة البحرية للجيش في تصريح للصحفيين بخصوص تداعيات الحظر الامريكي على صناعة الدفاع في ايران: رفع الحظر من عدمه لا يهمنا حاليا ...انه كان مهما في ظروف الحرب التي حرمنا مما كنا نحتاج اليه.

وصرح الأدميرال الإيراني: عندما يستهدف العدو شعبنا ويضغط عليه ويعاقب قطاعنا الصحي، فهذا يعني أنه عاجز للغاية وقدرته في ساحة المعركة وصلت إلى أدنى مستوى ويغادر المنطقة بالعار. بالطبع، هذا ليس جديدا على العدو وقد جربنا ذلك مرات عديدة.

وحول مشاركة المعدات البحرية في مناورة "ذو الفقار 1400" الاخيرة قال: احدى إنجازاتنا المهمة كانت الحاق المعدات الجديدة بالقوة البحرية والتي قمنا باختبارها في هذه المناورة وكانت ناجحة للغاية.

وأضاف الأدميرال الإيراني أن البحرية هي قوة تجهيزية وعلمية وسياسية وعسكرية ودولية، لافتا اننا في المستقبل القريب سنكشف عن انجازاتنا في مختلف المجالات بما يتناسب مع احتياجاتنا والتهديدات المستقبلية.

ويصادف 28 نوفمبر يوم القوة البحرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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قائد البحرية للجيش: نستخدم احدث التقنيات في صنع الغواصات والمدمرات