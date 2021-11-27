المغرب يطعن الشعب الفلسطيني بالاتفاقيات مع الاحتلال

العالم- خاص بالعالم

غانتس وخلال زيارته الى المغرب وقع مذكراتِ تفاهمٍ وتعزيزِ التعاون الامني والعسكري بين تل ابيب والرباط، شملت شراءَ المغرب لطائراتٍ مُسيّرة وأنظمةً مضادةً للصواريخ وراداراتٍ من كيانِ الاحتلال وتكليفَه تحديثَ بعضِ طائراتِ المغرب المقاتلة.

وهذه الاتفاقياتُ هي الاولى من نوعِها بين كيانِ الاحتلال ودولةٍ عربية. ورأت الجزائر من هذه الزيارة تهديد رسمي لها وانها المستهدفة بها. خصوصا وانها جاءت بعد تصعيد سياسي بين الجزائر والرباط.

واكد المتحچث باسم حرکئ فتح من رام الله كايد ميعاري، ان موجة التطبيع العربي الجديدة تشكل طعنة لتضحيات الفلسطينيين وللأمة العربية والاسلامية، موضحاً ان الفلسطينيين مجبرون على التنسيق مع الاحتلال من اجل شؤون حياتهم لكن المغرب والدول الاخرى غير مضطرة على ذلك.

وقال ميعاري في حديث لقناة العالم خلال برنامج "البوصلة": ان جميع الفلسطينيين هم المستهدفون من وراء الاتفاقيات والتطبيع مع الاحتلال، والمجلس المركزي لحركة فتح لديه قرار بوقف كافة اشكال التنسيق مع الاحتلال.

واضاف ميعاري، ان الاولوية لدى الاحتلال هي فتح اسواق جديدة مع الدول العربية ومن ثم اختراق الامن القومي لهذه الدول، مؤكداً ان المغرب يحاول تبرير خطوة التطبيع بانه يريد حماية نفسه من الجزائر لكنه بالحقيقة يعرض نفسه للاختراق الصهيوني.

واوضح ميعاري، ان من يقوم بتوقيع الاتفاقيات مع الكيان الاسرائيلي يساهم في تعزيز حكومة الاحتلال وجيشها ويشرعن جرائمها ايضا، والحكومة المغربية تعلم ان اتفاقها يشرعن الاحتلال ويمنحه الفرصة لتوسيع اسواقه.

وشدد ميعاري على ان الفلسطينيين يراهنون على الشعوب العربية لكن على الجامعة العربية ايضا اتخاذ موقف صريح من هذه الاتفاقيات والتطبيعات، مشيراً الى ان نحن سنركز على شركائنا في العالم العربي والاسلامي لافشال الاتفاقيات مع الاحتلال.

وتابع ميعاري قائلا: ان "الاسرائيليون يحاولون تدمير القوى الحيوية للشعب الفلسطيني وهم ذاهبون لمزيد من التصعيد مع شعبنا، سنستمر في الدفاع عن ارضنا وشعبنا بكل ما اوتينا من قوة".