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بالفيديو.. سجينان يكشفان خطة هروبهما من سجن التاجي في العراق

السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

كشف السجينان اللذان حاولا الهروب من سجن التاجي شمالي العاصمة بغداد، اليوم السبت، عن خطة هروبهما ومدة التخطيط.

العالم-العراق

واظهر مقطع مصور ، اعتراف السجينان بشأن خطة الهروب ومدة التخطيط لها.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، فتح تحقيق بشأن محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن "التاجي" شمالي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان، ان "قوة أمنية مشتركة من اللواء (٥٩) فرقة المشاة السادسة وفوج مغاوير الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من احباط محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن "التاجي" شمالي بغداد التابع لدائرة الإصلاح في وزارة العدل، حيث تم فتح النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن ولم يمتثلوا لاوامر القوة، حيث قتل أحدهم بينما استسلم الاثنان الاخران".

واضاف البيان، انه "تم فتح تحقيق بالحادث من قبل جهات مختصة".

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