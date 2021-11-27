موسكو ترد على تصريحات واشنطن حول "غزو روسي لاوكرانيا"

العالم -روسيا

وقال ناريشكين على قناة روسيا 1: “هذا “هراء”، لا شيء من هذا القبيل سوف يحدث، فهذه الادعاءات هي “عمل دعائي خبيث من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، وقاموا بتضخيم فقاعة كبيرة حول هذه الكذبة”.

نارشكين: الهدف هو محاولة دفع مثل هذه الحكومة المتفلتة في كييف، للمضي في إشعال فتيل النزاع الذي يدور أساسا في دونباس، بقوة أكبر.

وأضاف: “علاوة على ذلك، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فإن أوكرانيا مثل ذلك في كل شيء، فهي في هذا التاريخ كله مادة قابلة للاستهلاك”. متابعا:

نحن بالطبع بحاجة إلى الحفاظ على ضبط النفس وتعزيز القدرة الدفاعية لبلدنا.

خلال الأسابيع العديدة الماضية، أعلن مسؤولون في الغرب، وخاصة في واشنطن، مرارًا وتكرارًا عن احتمال غزو روسي لأوكرانيا وحذروا موسكو من مثل هذه الخطوة.

وسبق أن وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسةالروسية، دميتري بيسكوف، مثل هذه المزاعم بالتضليل المتعمد وأكد أن تحركات القوات الروسية داخل الاتحاد الروسي لا تشكل أي خطر على أحد.