السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١
٠٣:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصر تثأر من الاخوان المسلمين الأموات !

مصر تثأر من الاخوان المسلمين الأموات !
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

قررت محكمة النقض المصرية بإدراج القياديين في جماعة الإخوان، الراحلين مهدي عاكف، وعصام العريان، على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.

العالم - مصر

وبالرغم من وفاة عاكف والعريان، فإن محكمة النقض أيدت إدراجهما وآخرين على قوائم الإرهاب، وقضت بعدم قبول طعن محمد سعد الكتاتني ورشاد بيومي ومحمد مهدى عاكف ومحمد عبدالعظيم شعراوي ومحمد البلتاجي وعصام العريان ومحمود الزناتي وأحمد شوشة، وتأييد إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار المحكمة بإدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا لنص المادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017.

روابط ذات صلة

الكشف عن موعد تشغيل أول مفاعل نووي في مصر

هل أصدرت مصر قرارا بالتحقيق مع المليارديرات عقب تصريحات ساويرس؟

وفاة نائب برلماني سابق داخل سجون مصر

مصر واليونان توقعان مذكرة تعاون لانشاء خط أنابيب ونقل الغاز الطبيعي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. السيطرة على حريق المخزن التجاري الكبير وسط بغداد

المغرب يعلق الرحلات البحرية من وإلى فرنسا

قبيل مغادرته الى تركمانستان. الرئيس الايراني: نعطي الأولوية للتعاون مع دول الجوار والمنطقة

محادثات هاتفية بين خاجي وبيدرسون حول التطورات السورية

فقاعة التقدم والمشاريع الفاشلة لمحمد بن سلمان!

' روح الابتكار ' .. أسرع طائرة كهربائية في العالم