السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١
٠٥:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل وإصابة 6 مدنيين يمنيين بقصف سعودي جديد في صعدة

مقتل وإصابة 6 مدنيين يمنيين بقصف سعودي جديد في صعدة
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

ارتكبت السعودية اليوم السبت عدد من الجرائم بحق المدنيين في المناطق الحدودية الآهلة بالسكان في محافظة صعدة شمال اليمن راح ضحيتها 6 مدنيين بين قتيل وجريح.

العالم- اليمن

وأكد مصدر أمني بالمحافظة مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بينهم مهاجران أفريقيان بنيران الجيش السعودي التي استهدفت منطقتي الرقو والمفتح بمديرية منبه الحدودية.

وأشار إلى إصابة مدني آخري وقوع أضرار في ممتلكات المواطنين جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودية على مديرية شدا الحدودية ، فيما تضررت منازل المدنيين في مديريتي رازح وشدا الحدودية جراء استهداف صاروخي ومدفعي سعودي.

وكانت السعودية ارتكبت أمس الأول عدد من الجرائم جراء استهداف عدد من المناطق في مديريتي منبه وشدا الحدودية التي بلغت حصيلتها مقتل مدنيان وإصابة خمسة آخرين.

روابط ذات صلة

استشهاد وإصابة أربعة مدنيين بنيران العدوان السعودي على صعدة

استشهاد وإصابة 3 مواطنين يمنيين بنيران العدوان السعودي في صعدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مستجدات 'أوميكرون'.. متحور كورونا الجديد يدفع العالم للاستنفار

تحذيرات فلسطينية من اقتحام ' هرتسوغ ' للحرم الإبراهيمي

فرنسا تعلن اكتشاف أول بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة بشمال البلاد

ابي احمد يتعهد بـ"تدمير العدو بالكامل"!

وزير الصحة اللبناني: لا رحلات مباشرة بين لبنان وجنوب إفريقيا

حوت عملاق يلتهم زورقا على متنه شخصان في امريكا!