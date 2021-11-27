حوت عملاق يلتهم زورقا على متنه شخصان في امريكا!

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كما يُعرف عن هذا النوع من الحيتان أنها لا تهاجم البشر عادة، فمن حسن الحظ،، فإن قائمة طعامها لا تشمل الإنسان، ولا يتضمن هرمها الغذائي "السلالة الآدمية" حسبما نشرته شبكة "سي إن إن".

وتستنكر الطبيعة كل ما هو نمطي، فلديها حالاتها الخاصة واستثناءاتها الشاذّة عن القاعدة دومًا.

ولعل أن أكثر الناس معرفة بذلك هم أولي ماكسورلي وليز كوتريل، الصديقان من كاليفورنيا، الذين كانا يجدفان على متن أحد قوارب التجديف "الكاياك"، ويشاهدان الحيتان الحدباء.

استمتع هذان الشابان بعطلتهما الهادئة إلى أن شعروا بموجة هائلة، رغم أن الجو كان صحوًا تماما، لكن الموجة كانت من نوع آخر، حيث أن حوتًا أحدبا كاد أن يبتلعهما معًا، لولا لطف القدر، إلا أن الأمور آلت إلى انقلاب القارب وخروجهما بسلام.