احتجاج بكين على واشنطن؛ ما الفرق بين إيران وأستراليا في تخصيب اليورانيوم؟

العالم - ايران

ونشرت بعض وسائل الإعلام العالمية رسالة من فريق التفاوض الصيني في فيينا بعد ظهر اليوم السبت ، احتجاجا على المعايير المزدوجة الأمريكية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وتساءلت الرسالة ، التي كتبها وانغ كون ، الدبلوماسي الصيني وعضو الوفد الصيني في محادثات رفع الحظر عن إيران ، والموزعة على دبلوماسيين آخرين ، عن دواعي ما تقوله الولايات المتحدة وبريطانيا في إن إيران لايمكنها ان تخصب اليورانيوم بنسبة تزيد على 3.7 في المائة ، بينما تقوم من ناحية أخرى بنقل طن من اليورانيوم المخصب بنسبة تزيد على 90٪ بشكل مباشر وغير مباشر إلى أستراليا؟ فهذه حالة مهمة من ازدواجية المعايير.

كما اتهم وانغ كون الدول الغربية باتباع معايير مزدوجة لانها تحاول أثناء إعادة التفاوض مع ايران بشأن الاتفاق النووي حرمان الجمهورية الإسلامية من إنتاج يورانيوم مخصب بدرجة عالية مماثلة لتلك التي تريد الولايات المتحدة وبريطانيا تسليم قسم منه إلى أستراليا.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد اجرى الأربعاء الماضي مباحثات هاتفية مع نظيره الإيراني ، حسين أمير عبد اللهيان ، ناقش خلالها التطورات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال وزير الخارجية الصيني في المحادثات الهاتفية إن بكين تتفهم مطالب إيران المعقولة وتدعم طهران في حماية حقوقها ومصالحها. وأضاف وانغ يي أنه في ظل الوضع الحالي ، يتعين على جميع الأطراف العمل معًا للحفاظ على الزخم الذي تم تشكيله لمواصلة المحادثات والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق في محادثات فيينا.