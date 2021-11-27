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قطر و"طالبان" تناقشان مكافحة الإرهاب وتعزيز حقوق الإنسان

قطر و
السبت ٢٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

بحثت قطر يوم السبت مع وفد رفيع المستوى من حكومة "طالبان" الأفغانية علاقات التعاون الثنائي ومكافحة الإرهاب وتعزيز حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.

العالم-قطر

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية في بيان إن وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اجتمع اليوم مع وفد حكومة تصريف الأعمال الأفغانية برئاسة القائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقي، الذي يزور البلاد حاليا.

وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين الجانبين والموضوعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتعزيز حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.

وذكر أن الطرفين شددا على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من الشعب الأفغاني، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء.

وأعرب وفد حكومة تصريف الأعمال عن شكره لقطر لـ"دورها البناء في أفغانستان على الصعيدين الإنساني والدبلوماسي، ودعمها المستمر للشعب الأفغاني بما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الأفغانية عبد القهار بلخي في تغريدة، إن الاجتماع ركز على العلاقات الثنائية والأمن والتعليم والوضع الإنساني في أفغانستان والقضايا محل الاهتمام المشترك.

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قطر و"طالبان" تناقشان مكافحة الإرهاب وتعزيز حقوق الإنسان

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