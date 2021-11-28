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تركيا.. اعتقال 52 سوريا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية

تركيا.. اعتقال 52 سوريا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

أوقفت قوات الأمن التركية 52 شخصا قالت إنه ثبت أنهم دخلوا الأراضي التركية بطريقة غير قانونية في ولاية هطاي بجنوب البلاد.

العالم-تركيا

وذكرت مصادر أمنية تركية، السبت، أن فرق مكافحة الهجرة والتهريب في الولاية ضبطت حافلة تحمل أجانب في قرية بخشين التابعة لمدينة أنطاكيا.

وأضافت المصادر أن الفرق ضبطت 52 أجنبيا داخل الحافلة يحملون الجنسية السورية، تبين أنهم دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.

وأشارت المصادر أن الفرق سلمت هؤلاء الأجانب إلى مديرية الهجرة تمهيدا لترحيلهم.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، ضبط 16 شخصا في مناطق حدودية متفرقة.

وأفادت الوزارة في بيان السبت، بأنه "جرى ضبط 16 شخصا كانوا يحاولون القيام بعمليات عبور غير قانونية على الحدود مع سوريا واليونان".

وذكرت أن 8 من الموقوفين ينتمون لتنظيم "داعش"، و3 لتنظيم " ي ب ك/ بي كا كا"، وآخر ينتمي لتنظيم "غولن".

الاناضول

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