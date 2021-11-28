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زيدان يرفض عرضا للتدريب في بلد عربي

زيدان يرفض عرضا للتدريب في بلد عربي
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

أفاد موقع "توتو ميركاتو" الايطالي بأن الفرنسي، من أصل جزائري، زين الدين زيدان رفض عرضا لتدريب نادي السد القطري خلفا لتشافي هيرنانديز.

العالم - رياضة

أوضح الموقع الإيطالي قبل ايام: أن السد حاول إقناع المدير الفني السابق لريال مدريد زين الدين زيدان، مؤكدا أنه رفض العرض بشكل نهائي، كما رفض العرض المقدم من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ويعتقد المصدر نفسه أن زين الدين زيدان ينتظر إشارة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتدريب منتخب “الديوك” أو من باريس سان جيرمان، مشيرا أن السبب نفسه كان وراء رفض زيدان قيادة مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ورحل تشافي عن صفوف السد القطري في الأيام القليلة الماضية، لقيادة برشلونة خلفا للهولندي رونالد كومان المقال بسبب سوء النتائج.

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