رئيس الجمهورية: يجب إحياء عقد الغاز مع تركمانستان

العالم - ايران

واعتبر السيد رئيسي ، خلال اجتماع مع رجال أعمال ورجال أعمال ونشطاء من القطاع الخاص في تركمانستان ، ان إجراء تغييرات في جميع المجالات ، لا سيما القطاعات الاقتصادية والتجارية والتجارة ، من الاولويات الاقتصادية للحكومة الجديدة وقال : تحقيق الازدهار الاقتصادي وزيادة الصادرات بحاجة الى دراسة الظروف الحالية بدقة واعتماد الحلول المناسبة لإزالة العقبات والمشاكل.

وشدد الرئيس على نهج الحكومة الـ13 في تطوير التعاون مع دول الجوار والمنطقة ، وقال: هناك بنية تحتية اقتصادية وتجارية مناسبة لتطوير وتعزيز مستوى التعاون الثنائي والإقليمي في بلادنا ، وعلينا اتخاذ خطوات لتسهيل أنشطة التجار والمصدرين .

وأشار آية الله ريسي: من خلال الحضور في طاجيكستان وقمة شنغهاي ، تم إنشاء منصة مناسبة لتطوير العلاقات الإقليمية في البلاد ، ونحن نشهد انفتاحات جيدة في تحسين مستوى العلاقات بين طهران ودوشنبه.

وتابع: لا توجد مشكلة جدية وخاصة في تطوير العلاقات مع دول الجوار والمنطقة ، ومن خلال التفاهم المتبادل والتفاعل الثنائي يمكننا حل المشاكل القائمة ، واتخاذ خطوات فعالة لتعزيز العلاقات وتوطيدها.

وفي إشارة إلى المباحثات مع نظيره التركماني حول تطوير العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الغاز والترانزيت ، أضاف الرئيس الايراني : اليوم مع متابعة التي اجريت ، اصبحت تركمانستان واثقة من أن جمهورية إيران الإسلامية لديها ارادة جادة لحل المشاكل القائمة .

واكد قائلا : اتفاق الغاز بين إيران وتركمانستان سيعاد إحياءه بالتأكيد.

وقال رئيس الحكومة الثالثة عشرة في ايران ، إن دول المنطقة والدول المجاورة ، بسبب قواسم مشتركة ثقافية وتاريخية عميقة ، تفضل التعاون وإقامة علاقات مع جمهورية إيران الإسلامية ، وقال: وفي هذا الصدد يجب ازالة العوائق أمام التجارة والمصدرين .

وشدد على أن التجار والمصدرين في بلادنا يجب ألا يواجهوا مشاكل إدارية وبيروقراطية في سياق أنشطتهم واضاف : بناء على هذا فإن الحكومة عازمة على إجراء تغيير في الهياكل الإدارية بالدولة لتسهيل أنشطة المصدر.

كما أكد الرئيس على الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاقيات التعاون الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي وقال: سنتابع بجدية تنفيذ اتفاقيات التعاون.

وشدد آية الله رئيسي على ضرورة إعادة العملة التصديرية إلى البلاد ، وقال: في هذا الصدد ، يجب إجراء مراجعة في مجرى الأمور حتى لا يضر الوفاء بالتزامات النقد الأجنبي للمصدرين والتجار.

وأضاف: للأسف ، أصبحت بعض القضايا مع دول الجوار مشكلة بسبب عدم المتابعة في الوقت المناسب ، ونحن مصممون على حل هذه المشاكل ومنع تكرار مثل هذه الحالات.

وخلال الاجتماع ، قال نائب وزير الخارجية مهدي صفري ، في إشارة إلى الإنجازات الاقتصادية لزيارة آية الله رئيسي إلى طاجيكستان ولقاءه مع الرئيس الطاجيكي : بعد هذه الزيارة ، ستتحقق انفتاحات اقتصادية مهمة في العلاقات الاقتصادية والتعاون بين طهران ودوشنبه ، ومع إزالة العقبات والمشاكل التي نشأت في العلاقات بين البلدين ، نشهد زيادة في حجم التبادلات الاقتصادية بين البلدين.

كما أعرب عدد من رجال الأعمال ورجال الأعمال في بلادنا في كلماتهم عن مشاكلهم واهتماماتهم ومقترحاتهم لتعزيز أنشطتهم التجارية ، وأمر الرئيس بالتحقيق في المشكلات التي أثيرت وحلها فور انتهاء الرحلة.