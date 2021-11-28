'أولمرت': 'إسرائيل' لن تشن حملة عسكرية شاملة ضد إيران

العالم - الإحتلال

وفي مقابلة مطولة مع صحيفة “معاريف” الصهيونية ، قال أولمرت، “نهج بينيت لن ينجح، وهو برأيي لا يتطابق مع ما يجب على إسرائيل القيام به. يبدو أن الحكومة الحالية تختار نهجا يهدف إلى إثبات أنها لا تتأخر عن موقف الحكومة السابقة”.

وأشار أولمرت إلى سياسة الحكومة السابقة، برئاسة بنيامين نتنياهو، وتعاونها مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وقال انها كانت “خطأ مأساويا كبد إسرائيل خسائر ضخمة”.

وأوضح أنه يعتقد منذ 10 سنوات أن رفع ميزانية الجيش للاستعداد إلى سيناريو الهجوم على إيران “كان إهدارا لمليارات كثيرة من الدولارات على حساب المصالح الأمنية وجودة الحياة”.

وأردف: “لا أنصح إنفاق الأموال على شيء لا توجد إمكانية لحدوثه، علينا ألا نهدرها على ما لن يحصل. إسرائيل لن تشن حملة عسكرية شاملة ضد إيران”.

وأوضح أولمرت أن كل الاستعدادات والمناورات العسكرية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي بدعوى التأهب لضرب إيران تهدف إلى إخافة الإدارة الأمريكية فحسب محذرا من أن سياسة بينيت، التي تكرر نهج نتنياهو، ستقود إلى مواجهة مع الإدارة الأمريكية.

وطالب أولمرت باتباع سياسة الحوار الدبلوماسي الهادئ مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والابتعاد عن الخطاب العدواني المتغطرس علما مدى اعتماد تل أبيب على دعم واشنطن.

وتأتي تصريحات بينيت في ظل الاستئناف المخطط للمفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران والقوى العالمية في فيينا أواخر نوفمبر.