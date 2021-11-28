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ابنة فنان مصري 'شهير' ترفع دعوى قضائية ضد والدها.. والسبب صادم!

ابنة فنان مصري 'شهير' ترفع دعوى قضائية ضد والدها.. والسبب صادم!
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

كشف الفنان المصري، رشوان توفيق، عن أزمته مع ابنته آية وزوجها ونجلها، موضحا أن بينهم قضايا، وهو يثق في عدالة القانون.

العالم - منوعات

أثار الفنان المصري رشوان توفيق "88 عام"، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب انتشار الاخبار الخاصة بالخلاف بينه وبين ابنته الصغرى "آيه" ، وصل الأمر بينهما إلى ساحات القضاء .

ويعيش الفنان رشوان توفيق حالة نفسية سيئة بسبب القضايا المقامة ضده من ابنته.

وقال رشوان في برنامج تلفزيوني"أنا مقصرتش مع حد من أهلي، حياتي كلها لبيتي وعيالي ومفيش غير كده، أنا بعد عمري ده كله لا أملك غير تليفوني المحمول، مفيش حاجة أملكها غير فضل الله عليا سبحانه وتعالى، وأتمنى أن يخرجني من هذه الدنيا آمنا مطمئنا".

وتابع باكيا: "حياتي فيها تجارب قاسية كتير جدا، وأقسى تجربة اللي أنا عشتها دلوقتي.. أنا بقعد أكلم نفسي مضايق، أنا المقتول الحي".

وأضاف أنه سيترك الأمر للقضاء العادل، وسيظهر الله الحق، وأنا قمت بتوزيع ميراثى في حياتي وأريد أن أقابل الله بدون أي شيء، وأعطيت كل ما أملك في حياتي لأولادي وزوجتي".

وعلقت ابنته هبة رشوان توفيق: "هو كتب كل حاجة لينا في حياته.. موزع إرثه من زمان.. كانت الأولوية لماما، كان مقسم كل حاجة بينا.. هو كان متأكد جدا أنه هيروح قبل ماما، وعشان كده كل أملاكه كانت ليها، وسبحان الله هي انتقلت الأول".

وكشفت صحف مصرية ، أن ابنة رشوان توفيق رفعت هي وابنها بمساندة زوجها دعوى قضائية ضد والدها.

وهو ما تسبب في بكائه خلال الحلقة دون أن يكشف عن نوع القضية التي قامت برفعها ضده، مؤكداً بعدها في تصريحات إعلامية أن زوج ابنته وحفيده يقاضيانه بعد أن أثرا على ابنته، في محاولة للسيطرة على ما يملك رغم من كونه لم يقصر تجاههما في شيء ، ولم يحرمها من شئ .

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