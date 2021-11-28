الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

حركة الجهاد الإسلامي..

إقتحام المسجد الإبراهيمي عمل عدائي يستوجب علينا جميعا التصدي له بكل قوة

إقتحام المسجد الإبراهيمي عمل عدائي يستوجب علينا جميعا التصدي له بكل قوة
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، أن اقتحام المسجد الإبراهيمي من قبل رئيس الكيان الصهيوني، يندرج في سياق مخططات التهويد التي تستهدف المسجد الإبراهيمي ومدينة خليل الرحمن، وهو عمل عدائي يستوجب علينا جميعاً التصدي له بكل قوة.

العالم - فلسطين

وحذر المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية طارق عز الدين، تعقيباً على مخطط اقتحام المسجد الإبراهيمي من قبل رئيس كيان الاحتلال الصهيوني للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة، من تداعيات هذه الاقتحامات.

وحملَ عز الدين، الكيان الصهيوني كامل المسؤولية عمّا سيترتب عليها، وإننا نذكر العدو الصهيوني والعالم كله بأن انتفاضة الأقصى جاءت رداً على اقتحام الهالك “شارون” للمسجد الأقصى المبارك في سبتمبر من العام 2000، فالشعب الفلسطيني لا يسمح بأن تمر محاولات المساس بمقدساته دون أن يتصدى لها رجاله وأحراره.

ودعا عز الدين، أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة وفي مدينة الخليل وعشائرها المحترمة وشبابها الشجعان لنبذ الخلافات العائلية جانباً وتفويت الفرصة على الاحتلال الذي يستغل حالة الخلاف لتمرير مخططاته الاستيطانية والتهويدية.

وشدد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، على " أن المسجد الإبراهيمي في خليل الرحمن مكانة خاصة وقدسية عالية، وهو من أهم المساجد بعد المسجد الأقصى المبارك، وهو معلم تاريخي له رمزيته الحضارية والإنسانية المرتبطة بتاريخ هذه الأرض المباركة والمقدسة، وليس للاحتلال الطارئ مكان ولا حق فيه، وعلى مدار تاريخ الصراع قام أهلنا في الخليل بواجب وأمانة ومسؤولية حماية المسجد الإبراهيمي والدفاع عنه، وسيواصل أهلنا وشعبنا هناك القيام بهذه الأمانة، وسيعلو صوتهم الرافض لتدنيس وتهويد مسجدهم المقدس".

روابط ذات صلة

الجهاد الاسلامي: الأسرى هم العنوان الجامع لنضال الشعب الفلسطيني

الجهاد الاسلامي: استقبال "غانتس" في المغرب طعنة للشعب الفلسطيني

الجهاد الاسلامي تبارك العملية الفدائية البطولية في القدس المحتلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيطرة التركية في شمال سوريا

أهالي تل رفعت السورية يجددون رفضهم للاحتلال التركي

رئيسي: تعزيز العلاقات بين طهران وأنقرة يخدم السلام والاستقرار في المنطقة

'الفيتامين الأهم'.. ارتفاعه يسبب الإصابة بالتبول المفرط والفشل الكلوي!

حكومة كردستان العراق تعلق على الهجوم الذي استهدف البيشمركة

دعوات فلسطينية للتصدي لاقتحام رئيس كيان الاحتلال الحرم الإبراهيمي