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استسلام 3 عناصر من إرهابيي الشباب للجيش الصومالي

استسلام 3 عناصر من إرهابيي الشباب للجيش الصومالي
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

استسلم 3 عناصر من إرهابيي الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، اليوم الأحد، لقوات الجيش الصومالي المتمركزة في مدينة واجِد بمحافظة باكول بحسب وكالة الأنباء الصومالية.

العالم - افريقيا

وقال قائد مركز شرطة مدينة واجِد غوري إسحاق - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - إن الخطوة التي اتخذها هؤلاء الشبان شجاعة، داعيا من تبقى في صفوف ميليشيا الشباب الإرهابية إلى اتخاذ نفس هذه الخطوة لإنقاذ حياتهم من الخطر.

والأسبوع الماضي، نفذ الجيش الصومالي، عملية عسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية، كما قام بنزع الألغام في بلدات بمحافظة شبيلى السفلى (جنوب).

ووفقا لإعلام رسمي، نفذت قوات كوماندوز الخاصة "غورغور" للجيش ، عملية عسكرية مخططة ضد الخلايا الإرهابية في مناطق تابعة لمحافظة شبيلي السفلى بولاية جنوب غرب.

ومؤخرا، صعد الجيش عملياته ضد مليشيات الشباب الإرهابية في المحافظات الواقعة جنوب ووسط البلاد .

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استسلام 3 عناصر من إرهابيي الشباب للجيش الصومالي

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