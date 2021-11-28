أبعاد تصنيف بريطانيا المقاومة الفلسطينية إرهابية

العالم - قلم رصاص

ويرصد برنامج "قلم رصاص"مانشرته صحيفة "ذا تايمز"الاسرائيلية الشاباك كان لو دور فعال في تصنيف المملكة المتحدة لحركة حماس منظمة ارهابية، حيث أن الاستخبارات الاسرائيلية التقت نظراءها البريطانيين وقدمت معلومات استخبارية عن شخصيات رئيسة وآليات تمويل للمجموعة التي تتخذ من غزة مقرا لها وان القرار البريطاني يمثل ضربة كبيرة "لحماس".

وتناول البرنامج ما ذكرته الصحيفة ان:"تل أبيب كانت تعمل مع بريطانيا منذ فترة طويلة لمحاولة حظر الحركة، لكن القرار النهائي اتخذ بعد محادثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ونظيره البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق من الشهر الحالي على هامش قمة المناخ في غلاسغو".

وحول الدور الفعال للشاباك في تصنيف المملكة المتحدة لحركة حماس منظمة إرهابية، أكد الكاتب والباحث السياسي حمزة البشتاوي من بيروت وجود دور لكل الأجهزة الأمنية الاسرائيلية في هذا الموضوع حيث كان هنالك دور أساسي لجهاز الشاباك اضافة لجهاز الموساد لكن جهاز الشاباك يشار الى دوره من خلال زيارة قام بها رئيس الشاباك بار الى لندن حيث التقى مع وزيرة الداخلية البريطانية وقدم لها وثائق ومعلومات حول حركة حماس.

كما القى برنامج"قلم رصاص" الضوء على الصحافة السعودية في صحيفة عكاظ، حيث كتب الصحافي والكاتب السياسي رامي الخليفة العلي:"دلالات تصنيف حماس حركة ارهابية في بريطانيا قائلا:" حركة حماس زجت القضية الفلسطينية على طهرها في قضية الإخوان الخاسرة منذ البداية، ثم عمدت إلى خوض معارك لا ناقة للفلسطينيين فيها ولا جمل. على أن خطيئة حماس الكبرى عندما رضيت لنفسها وللقضية الفلسطينية أن تكون بيدقا في يد قوى إقليمية تتاجر بالقضية، وعندما يعلن قادة حماس ولاءهم لقوى إقليمية فما الذي يمكن أن ننتظره من أي دولة تريد أن تحافظ على أمنها واستقرارها، فإذا كانت الدول العربية قد أصابها القلق من حركة حماس وخشيت أن تتحول إلى حصان طروادة للقوى الإقليمية فمنعت نشاطها، ما الذي يمكن ننتظره من المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى.

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