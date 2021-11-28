شاهد كيف لعب الشاباك دوره بتصنيف بريطانيا لحماس منظمة إرهابية

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" قلم رصاص "، أشار حمزة البشتاوي الى أن دوره جهاز الشاباك يتضح من خلال زيارة قام بها رئيس الشاباك رونين بار الى لندن حيث التقى مع وزيرة الداخلية البريطانية وقدم لها وثائق ومعلومات حول حركة حماس.

واعتبر البشتاوي بأن هذه التفاصيل ومجريات اتخاذ هذا القرار تستند الى سياسة قوى الاستكبار في هذا العالم تحديدا السياسة البريطانية والامريكية التي تدعم الكيان وتريد أن تشكل مظلة حماية لهذا الكيان .

واوضح البشتاوي أن الشعب الفلسطيني كان ينتظر أن تقوم الحكومة البريطانية بتقديم الاعتذار على ما ارتكبته بريطانيا عام 1917 من خلال اعطائه وعد من لا يملك الى من لايستحق ولكن هم الذين أنشؤوا ما تعتبره الشعوب في منطقتنا عن قناعة بأن هذا الكيان هو عبارة عن غدة سرطانية يجب أن يتم استئصال تلك الغدة بما تشكله من خطر ومن ممارسات ارهابية ولكن من يدافع عن نفسه يوصف بالارهاب.

وكانت قد أعلنت وزارةُ الداخلية البريطانية اَنها حظرت حركةَ حماس الفلسطينية وذلك تماشياً مع موقفِ الولايات المتحدة والاتحادِ الأوروبي من الحركة.

ورحّب رئيسُ وزراءِ الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، على الفورِ بالقرارِ البريطاني. اما حماس فقد اكدت اَنّ قرارَ لندن هو انحيازٌ لكيانِ الاحتلالِ، واَنّ لندن تستمر في غيّها القديم. فيما ادانت حركةُ الجهاد بأشدِ العبارات القرارَ البريطاني.

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