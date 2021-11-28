إيران تحظر المسافرين من 6 دول أفريقية بسبب أوميكرون

العالم - إيران

وقال وزير الصحة في تصريح صحفي حول فيروس كورونا المتحور " اوميكرون": حتى الآن لم يبلغ أي شيء عن وصول فيروس كورونا المتحور إلى البلاد، ويوم أمس أعلنت اللجنة لمكافحة كورونا عن حظر الدخول من ست دول افريقية.

واصدرت عدة دول قرارات تقضي بحظر دخول مسافرين من جنوب أفريقيا وبوتسوانا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموازمبيق وزيمبابوي إلى أراضيها بعد اكتشاف المتحورة التي أُطلِق عليها اسم أوميكرون.

واشار الى مراقبة المنافذ الخارجية للبلاد، مضيفا: كانت السياسة هي دعم إنتاج اللقاحات المحلية، ونظراً للوضع غير المؤكد لكورونا، فإن اللقاحات المحلية تمنحنا الطمأنينة القلبية ولديها حالياً إمكانية تصدير تصل إلى 20٪ من الانتاج.

وتابع وزير الصحة الايراني: سنعقد اجتماعًا مع مصنعي اللقاح المحليين حول الشراء المسبق للقاح المضاد لكورونا.

واردف قائلا: لم يعلن أي من مصنعي اللقاحات المحليين عن توقفهم عن العمل، ونحن ندعم الانتاج المحلي.

وبشأن حملة التطعيم العامة قال وزير الصحة الايراني: ​​الأوضاع جيدة في المناطق الحدودية وتتجاوز 70٪ من الاشخاص الذين تم تلقيحهم.