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هولندا تعلن تسجيل اصابات بمتحور "أوميكرون"

هولندا تعلن تسجيل اصابات بمتحور
الأحد ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الصحية الهولندية، الأحد، أنه تم تأكيد 13 إصابة بمتحورة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون" على الأقلّ في أوساط 61 مسافرا خضعوا لحجر صحي بعدما ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 لدى وصولهم من جنوب إفريقيا.

العالم - أوروبا

وجاء في بيان المعهد الوطني للصحة العامة أنه "تم تحديد المتحور أوميكرون في 13 من الفحوص التي جاءت نتيجتها إيجابية (لجهة الإصابة بكوفيد-19). لم يُستكمل التحقيق بعد. قد يتم اكتشاف المتحور الجديد في مزيد من العينات".

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة B.1.1.529""، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها وتجاوز 80 مصابا.

وسبب القلق الكبير من متحور كورونا، هو وجود عدد كبير من الطفرات، تقدر بـ 32 طفرة، فهذا قد يساعد الفيروس على تفادي المناعة وأثر اللقاحات الحالية، مما يعني العودة إلى المربع الأول في مواجهة الوباء.

وأطلقت هيئة الصحة العالمية على المتحور الجديد اسم "أوميكرون"، واصفة إياه بأنه مثير للقلق بسبب ارتفاع عدد الطفرات، وبعض الأدلة المبكرة على أنه يحمل درجة أعلى من العدوى مقارنة بالمتحورات الأخرى.

وهذا يعني أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كوفيد-19، وتعافوا قد يتعرضون للإصابة به مرة أخرى، وقد يستغرق الأمر أسابيع لمعرفة ما إذا كانت اللقاحات الحالية أقل فعالية ضدها.

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